В микрорайоне «Городок Металлургов» в Ижевске появился храм

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-09T10:49:29+03:00

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В Ижевске 8 ноября в микрорайоне «Городок Металлургов» освятили храм в честь мц. Марины Антиохийской. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Дата освящения была выбрана не случайно – это 40-й день со дня кончины Марины Михайловны Старовойтовой, на чьи средства храм был возведен.

– Построить храм – это большой подвиг перед Богом. Все мы верим, что душа после смерти проходит определенные мытарства, которые кончаются на 40-й день и предстает на суд пред Богом. Мы верим, что чаша добрых весов Марины Михайловны перевешивает и в довесок к ее добрым делам будет положен и этот храм, который мы сегодня освятили. Я очень счастлив, что меня жизнь свела с Мариной Михайловной и Александром Владимировичем. Они помогали Церкви и делали добрые дела, о которых мы порой и не знали, – сказал митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Также владыка подарил приходу одно из двенадцати напрестольных Евангелий, подаренных Ижевской епархии Святейшим Патриархом Московским и вся Руси Кириллом в ходе его визита в Удмуртию в октябре 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU