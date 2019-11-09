Предприниматель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей лже-банкиру

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-09T12:03:39+03:00

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43-летний предприниматель из Ижевска потерял почти полмиллиона рублей, переведя деньги с двух счетов лже-банкиру.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, что на мобильный телефон потерпевшего поступил звонок с номера телефона, зарегистрированного в Московской области.

-Звонивший, представившись сотрудником одного из банков, сообщил о попытке незаконной транзакции с банковского счета ижевчанина, - говорится в сообщении.

Потерпевший назвал реквизиты двух своих банковских карт. В результате со счетов списались 480 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

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ИСТОЧНИК KP.RU