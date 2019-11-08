В сети появился документальный фильм о Децле, который умер в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-08T12:46:36+03:00

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7 ноября в интернете появился документальный фильм «С закрытыми окнами» о рэп-исполнителе Децле, который умер в Ижевске в феврале 2019 года.

- Если представить, что все наши усилия во время создания этого фильма - это кирпичики, то кирпичиков хватит на строительство большого музея. Я люблю людей, создающих ценности, а не разрушающих их. Я люблю свою профессию, потому что она помогает мне рассказывать истории о таких героях. Я люблю, когда в самом начале работы ты зажмуриваешься и не знаешь, чем это все кончится, - написал автор фильма Роман Супер на странице в «Фейсбук».

В съемках принимали участие отец исполнителя, мама Ирина Толмацкая, медиаменеджер Борис Зосимов, рэп-исполнитель Тимати.

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С закрытыми окнами официальный трейлер фильма о Кирилле Толмацком.Трейлер фильма Романа Супера Честная биография Кирилла Толмацкого . Премьера 7 ноября 2019 на https://premier.one (фильм будет доступен бесплатно). Режиссёрская версия с 21 ноября на этом youtube-канале. Кто мы такие: https://amurskie.com Наш подкаст: https://soundcloud.com/amurskie Инстаграм: https://instagram.com/amurskievolny Телеграм: https://t.me/amurskie

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ИСТОЧНИК KP.RU