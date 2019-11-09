СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-09T13:25:35+03:00

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Ижевская фигуристка Алина Загитова номинирована на премию журнала Glamour (Гламур) «Женщина года» в категории «Спортсменка года». Об этом сообщается в официальной группе спортсменки в «ВКонтакте».

Проголосовать за известную спортсменку можно на сайте журнала. Итоги станут известны 12 ноября.

Отметим, что в этой же категории номинировали еще трех спортсменок: пловчиху Юлию Ефимову, фехтовальщицу Софью Великаю и легкоатлетку Марию Ласицкене.

СПРАВКА КП

Премия «Женщина года» по версии Glamour является одной из самых ярких и влиятельных в России. Награду ежегодно ждут десятки талантливых представительниц шоу-бизнеса, моды, кино, спорта и искусства, а нежно-розовая статуэтка стала символом признания и успеха.

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ИСТОЧНИК KP.RU