Елизавета Туктамышева из Удмуртии стала третьей на этапе Гран-При

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-09T14:02:27+03:00

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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Китае. За прокат произвольной программы она получила 143,53 балла и с суммой 209,10 балла стала 3.

Победу одержала Анна Щербакова. 15-летняя россиянка, выигравшая короткую программу (73,51), в произвольной подтвердила свое лидерство, получив от судей 152,53 балла. Второй на этапе в Китае стала японка Сатоко Мияхара, по сумме двух прокатов она получила 211,18 балла.

Выступление Туктамышевой уже оценила Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин.

- Она это сделала! После неудачи в короткой программе надо было преодолеть психологический барьер. Нужно было выйти и сказать: «Я чемпионка Европы и мира, буду бороться за финал Гран-при. Самодурова сегодня чистенько откаталась, и Туктамышева. Её программа прошлогодняя. Но она задорная и всем нравится. Программа прошла на одном дыхании, - сказал Ягудин в эфире Первого канала.

- Очень рада, что они вернулись к старой программе. Она ей очень идет, - сказала в эфире Первого канала Тарасова. - Она очень чувствует эту программу. Молодец, Лизон. Очень здорово! Здорово они с Алексеем Мишиным придумали. Поздравляю, что сделан практически максимум.

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ИСТОЧНИК KP.RU