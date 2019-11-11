Серийного похитителя велосипедов посадили в Удмуртии
В Удмуртии осудили жителя Агрыза за кражу велосипеда. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, на счету у мужчины несколько подобных краж. Так, в мае 2018 года он освободился из тюрьмы, где сидел за кражу.
- Меньше, чем через год, в июле 2018 года, он снова взялся за старое. Он подыскал в с. Малая Пурга гараж, вскрыл замок и похитил велосипед марки «Стелс». Ранее обвиняемого за аналогичные преступления осудили в Агрызе, - сообщает прокуратура.
С учетом всех наказаний по предыдущим приговорам мужчину приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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