Серийного похитителя велосипедов посадили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 05:57 2019-11-11T06:30:19+03:00

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В Удмуртии осудили жителя Агрыза за кражу велосипеда. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, на счету у мужчины несколько подобных краж. Так, в мае 2018 года он освободился из тюрьмы, где сидел за кражу.

- Меньше, чем через год, в июле 2018 года, он снова взялся за старое. Он подыскал в с. Малая Пурга гараж, вскрыл замок и похитил велосипед марки «Стелс». Ранее обвиняемого за аналогичные преступления осудили в Агрызе, - сообщает прокуратура.

С учетом всех наказаний по предыдущим приговорам мужчину приговорили к 8 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU