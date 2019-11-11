Водителя с признаками наркотического опьянения поймали в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:12 2019-11-11T09:05:29+03:00

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После непродолжительной погони в Ижевске задержали мужчину из Татарстана с признаками наркотического опьянения. Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался.

- 40-летний водитель автомобиля «Лада Приора» из Татарстана не выполнил законного требования инспекторов ДПС об остановке и попытался скрыться. На улице Удмуртской машина была остановлена, а ее водитель задержан, - рассказал ГТРК «Удмуртия» Вениамин Вычужанин, начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

В машине был еще один мужчина, у которого также имелись признаки наркотического опьянения. Его вместе с водителем доставили в дежурную часть, чтобы узнать есть ли у них и в салоне машины запрещенные вещества.

По факту происшествия возбуждено дело по части 2 статьи 12.26 КОАП РФ.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/743016" frameborder="0"></iframe> Задержание на улице Удмуртской в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU