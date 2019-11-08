Из-за работ в Ижевске могут перестать показывать несколько каналов
У жителей Удмуртии возможны кратковременные перерывы телевещания. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
- 11 ноября с 23:00 до 06:00 12 ноября в связи с проведением плановых работ на приемо-передающем оборудовании возможны кратковременные перерывы вещания - Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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