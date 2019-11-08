2019-11-08T17:13:42+03:00
Общество

Из-за работ в Ижевске могут перестать показывать несколько каналов

Работы будут проводиться с 11 на 12 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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У жителей Удмуртии возможны кратковременные перерывы телевещания. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- 11 ноября с 23:00 до 06:00 12 ноября в связи с проведением плановых работ на приемо-передающем оборудовании возможны кратковременные перерывы вещания - Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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