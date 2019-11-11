Водителей Ижевска предупреждают о сильном гололеде на дорогах

СЕГОДНЯ 08:09 2019-11-11T08:28:36+03:00

Пользователи соцсетей делятся местами, где нужно быть особенно внимательными

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Это утро запомнится многим автомобилистам Ижевска. Изморось и минусовая температура сделали свое дело – горожане жалуются на сильный гололед. Вот несколько сообщений в группе ИГГС:

- Погодка огонь, гололед, морось. Автозаводская, Салютовская - каток, будьте внимательны.

- 10 Лет Октября, Автозаводская, особенно кольцо - гололед!

- Район Автозавода – ГОЛОЛЕДИЦА, ОСТОРОЖНО!

- По ощущениям везде, где новый асфальт - лед жесткий. Мне вот на 9 Января абска постучала.

- Везде каток. Вот и пришел он - день жестянщика.

Ижевчане жалуются не только на гололед на дороге. Пешеходные дорожки тоже в наледи.

- Пешком-то ногу сломаешь.

Будьте внимательны! Отметим, днем в Ижевске потеплеет до +5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU