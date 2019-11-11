2019-11-11T08:54:36+03:00
Общество

Тол Бабай из Удмуртии вошел в топ-5 Дедов Морозов страны

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций
Дарья ПОРСЕВА
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Тол Бабай из Удмуртии вошел в топ-5 Дедов Морозов страны. Рейтинг составил туристический портал ТурСтат.

В десятку популярных Дедов Морозов вошли Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге, Кыш Бабай в Татарстане, Паккайне и Талви Укко в Карелия, Саган Убген в Бурятии, Тол Бабай в Удмуртии, Юшто Кугыза в Марий Эл, Якшамо Атя в Мордовии, Хел Мучи в Чувашии, Ямал Ири Ямало-Ненецкого автономном округе и Соок Ирей в Туве.

Рейтинг составили на основе популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов. Кстати, российский Дед Мороз уже отправился в предновогоднее путешествие по стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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