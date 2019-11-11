2019-11-11T14:41:19+03:00
Общество

В Казани установили памятник легендарному конструктору Михаилу Калашникову

10 ноября было 100 лет со дня рождения оружейника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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В честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова в Казани установили бюст оружейника. Он расположился на территории танкового училища.

- Высота памятника составляет более трех метров, сделан из литьевого гранита и окрашен под бронзу. Памятник представляет собой бюст Калашникова с автоматом в руках, установленный на прямоугольный вертикальный постамент. На нижней части конструкции установлены таблички с историческими данными о конструкторе. Автором бюста является знаменитый российский скульптор, народный художник России Салават Щербаков, - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Напомним, 10 ноября весь мир отмечал 100-летие легендарного конструктора. Ижевск не стал исключением. Какие мероприятия прошли в столице Удмуртии (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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