2019-11-11T12:18:09+03:00
Общество

В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается туман

Ухудшение видимости 500 метров и менее
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
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В Удмуртии и в Ижевске в ближайшие сутки ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Жителя рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, водителям сохранять безопасную дистанцию и скоростной режим, использовать противотуманные фары. Пешеходам быть внимательными при движении на тротуарах, пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта. Маршрут движения прокладывать подальше от проезжей части.

Так, по данным сервиса Яндекс погода 12 ноября днем ожидается 0 градусов, ночью +1…+2 градуса, возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть на сайте.

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- Еще в одном городе нашей необъятной страны появился памятник легендарному оружейнику Михаилу Калашникову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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