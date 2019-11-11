В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается туман

СЕГОДНЯ 12:18 2019-11-11T12:18:09+03:00

Ухудшение видимости 500 метров и менее

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В Удмуртии и в Ижевске в ближайшие сутки ожидается туман с ухудшением видимости 500 метров и менее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Жителя рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, водителям сохранять безопасную дистанцию и скоростной режим, использовать противотуманные фары. Пешеходам быть внимательными при движении на тротуарах, пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта. Маршрут движения прокладывать подальше от проезжей части.

Так, по данным сервиса Яндекс погода 12 ноября днем ожидается 0 градусов, ночью +1…+2 градуса, возможен снег с дождем.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU