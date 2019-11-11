Ранее судимый житель Удмуртии совершил разбойное нападение на зоомагазин

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-11T16:15:10+03:00

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В Удмуртии полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на зоомагазин. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

- В полицию обратилась продавец магазина. Она сообщила, что в помещение ворвался неизвестный мужчина и, угрожая ножом, похитил товары для животных. После этого скрылся, - сообщает ведомство.

Мужчину удалось задержать по приметам, которые запомнила продавец и марке машины, на которой он уехал. Злоумышленник был задержан по «горячим следам», им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за совершение тяжкого преступления.

На данный момент возбуждено уголовное дело, задержанный находится в изоляторе временного содержания. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU