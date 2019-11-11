Удмуртия вошла в тройку лидеров по числу участников «Большого этнографического диктанта»
Удмуртия оказалась на втором месте по числу участников «Большого этнографического диктанта». Всего в республике его писали 10211 человек. Об этом сообщается на официальном сайте международной акции.
- Всего диктант писали более 450 тысяч человек на 5800 площадках в России и за рубежом. Самому младшему участнику всего шесть лет, а самому пожилому – 95 лет. В тройку лидеров по числу написавших диктант вошли Москва (53808 человек), Удмуртия (10211 человек) и Якутия (9061 человек), - сообщается на сайте.
Напомним, диктант писали по всему миру 1 ноября, он состоял из 30 вопросов, на которые участники должны были ответить за 45 минут.
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Большой этнографический диктант 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
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