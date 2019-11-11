Удмуртия вошла в тройку лидеров по числу участников «Большого этнографического диктанта»

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-11T16:47:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Удмуртия оказалась на втором месте по числу участников «Большого этнографического диктанта». Всего в республике его писали 10211 человек. Об этом сообщается на официальном сайте международной акции.

- Всего диктант писали более 450 тысяч человек на 5800 площадках в России и за рубежом. Самому младшему участнику всего шесть лет, а самому пожилому – 95 лет. В тройку лидеров по числу написавших диктант вошли Москва (53808 человек), Удмуртия (10211 человек) и Якутия (9061 человек), - сообщается на сайте.

Напомним, диктант писали по всему миру 1 ноября, он состоял из 30 вопросов, на которые участники должны были ответить за 45 минут.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Житель Удмуртии совершил разбойное нападение на... зоомагазин.

- Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода.

Большой этнографический диктант 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU