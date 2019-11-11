Житель Ижевска обвиняется в убийстве брата

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-11T17:26:18+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве брата.

- Установлено, что 2 июля 2019 года обвиняемый пришел в гости к 30-летнему сводному брату. Мужчины выпили, после чего между ними произошла ссора. Обвиняемый ударил потерпевшего ножом в живот. Мужчину отвезли в больницу, где через сутки он скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено прокурору с обвинительным заключением. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU