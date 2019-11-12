2019-11-12T09:56:28+03:00
Происшествия

Хотела снять порчу: пенсионерка из Удмуртии отдала мошенникам 30 тысяч рублей

Неизвестные женщины убедили бабушку, что на нее наложена порча
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Удмуртии 83-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении у нее 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что в квартиру к женщине пришли две неизвестные. В процессе разговора злоумышленницы рассказали, что на пенсионерку наложена порча и предложили снять ее. Потом изобразили ритуал снятия порчи и очищения квартиры. После этого они потребовали оплату за услуги – по словам женщин, чтобы ритуал подействовал нужно отдать все деньги, которые есть в доме. Пенсионерка отдала 30 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Обратиться в полицию женщине посоветовала дочь. На данный момент возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии рекомендует гражданам, особенно пенсионного возраста: не впускайте в квартиру неизвестных, особенно предлагающих проведение различных обрядов, не оставляйте их без присмотра и не демонстрируйте деньги и иные ценности. В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 (с мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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