«Жители не дорожат благоустройством»: в частном секторе Ижевска начали отсыпать дороги щебнем
В частном секторе Ижевска началась отсыпка щебнем на аварийных участках. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Работы проводятся по предписаниям ГИБДД на аварийных участках. Но жители таких улиц не дорожат благоустройством. 11 ноября дорожники засыпали щебнем участки в переулке Жечева. Но уложенный материал почти сразу «перекочевал» ближе к домам, - сообщает пресс-служба.
На дороге снова стоит вода и вновь будут поступать жалобы от жителей. Подобные случаи в частном секторе наблюдается повсеместно, во всех районах города.
Все материалы по этим фактам передаются в правоохранительные органы для проведения проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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