2019-11-12T13:08:10+03:00
Общество

«Жители не дорожат благоустройством»: в частном секторе Ижевска начали отсыпать дороги щебнем

Работы проводятся на максимально аварийных участках
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
Изменить размер текста:

В частном секторе Ижевска началась отсыпка щебнем на аварийных участках. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Работы проводятся по предписаниям ГИБДД на аварийных участках. Но жители таких улиц не дорожат благоустройством. 11 ноября дорожники засыпали щебнем участки в переулке Жечева. Но уложенный материал почти сразу «перекочевал» ближе к домам, - сообщает пресс-служба.

На дороге снова стоит вода и вновь будут поступать жалобы от жителей. Подобные случаи в частном секторе наблюдается повсеместно, во всех районах города.

Все материалы по этим фактам передаются в правоохранительные органы для проведения проверки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Один погиб, четверо в больнице»: страшное ДТП произошло в Удмуртии.

- Подрядчик будет раз в месяц докладывать о ходе ремонта: в ЖК «Радужный» начались работы.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24