«Жители не дорожат благоустройством»: в частном секторе Ижевска начали отсыпать дороги щебнем

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-12T13:08:10+03:00

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В частном секторе Ижевска началась отсыпка щебнем на аварийных участках. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Работы проводятся по предписаниям ГИБДД на аварийных участках. Но жители таких улиц не дорожат благоустройством. 11 ноября дорожники засыпали щебнем участки в переулке Жечева. Но уложенный материал почти сразу «перекочевал» ближе к домам, - сообщает пресс-служба.

На дороге снова стоит вода и вновь будут поступать жалобы от жителей. Подобные случаи в частном секторе наблюдается повсеместно, во всех районах города.

Все материалы по этим фактам передаются в правоохранительные органы для проведения проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU