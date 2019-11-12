В ЖК «Радужный» в Ижевске начались работы
В Ижевске новый застройщик начал работы на площадке ЖК «Радужный». Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на странице в «Инстаграм».
- На объекте договорились с инициативнои группой дольщиков о системе контроля. Мы утверждаем план-график, предоставленный подрядчиком, по каждому из видов работ: внутриплощадочные сети, вертикальная планировка, внутренняя отделка. Дольщики с этим графиком знакомятся, и подрядчик раз в месяц докладывает о том, что сделал в соответствии с планом, - написал Ярослав Семенов.
На площадке два 12-этажных недостроенных дома, всего ждут свои квартиры 148 обманутых дольщиков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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