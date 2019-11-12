«Один погиб, четверо в больнице»: страшное ДТП произошло в Удмуртии
11 ноября в Удмуртии на 31 километре автодороги «Ува - Сюмси» Сюмсинского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 32-летняя женщина, водитель машины «Лада-Калина», не справилась с управлением и выехала на «встречку», где врезалась в машину ВАЗ-2105 под управлением 19-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажир ВАЗ-2105 получила смертельную травму, водитель и пассажир этой же машины получили травмы, их отвезли в больницу. Водитель и пассажир «Лады-Калины» также получили травмы и доставлены в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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