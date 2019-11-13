На трассе Удмуртии столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-13T11:52:12+03:00

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В Удмуртии на 89 километре автодороги «Ижевск - Ува» столкнулись две машины. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 77-летний водитель машины ВАЗ-2107 при повороте налево врезался в машину ВАЗ-2112 под управлением 33-летней женщины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир «семерки» и водитель и пассажиры – 65-летний мужчина и 39-летняя женщина, машины ВАЗ-2112.

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ИСТОЧНИК KP.RU