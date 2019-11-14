Жителю Удмуртии грозит до трех лет лишения свободы за избиение собаки

14 Нояб. 09:34 2019-11-14T10:45:42+03:00

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В Удмуртии уголовное дело в отношении жителя Игринского района, который обвиняется в жестоком обращении с животными, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что 14 октября жительница деревни Комсомолец увидела, что сосед жестоко избивает у себя во дворе собаку. Она обратилась в полицию, - сообщает ведомство.

Как пояснил обвиняемый, с целью «успокоить» свою дворовую собаку, которая лаяла и мешала ему отдыхать, он лопатой и топором нанес ей множество ударов по голове и телу, причинив животному физические увечья.

Теперь мужчине грозит наказание до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU