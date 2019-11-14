В рамках инициативного бюджетирования в Ижевске открыли детскую площадку
В Ижевске 13 ноября открыли детскую площадку в рамках инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба города.
Площадку открыли во дворе домов №191-195 по улице Коммунаров. Проект площадки стал одним из победителей регионального конкурса «Инициативное бюджетирование». Старая детская площадка была построена в далеком 1950 году.
- Работы по реконструкции детской игровой площадки начались в октябре. Стоимость проекта составила 482,5 тыс. рублей. Из бюджета Удмуртии - 350 тысяч рублей, из городского бюджета - 52,5 тысяч рублей, спонсорская помощь - 27,5 тысяч рублей, жителями Первомайского района собрано 52,5 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба.
На обновленной площадке появились качели, скамейки, обустроенный пешеходный тротуар, ограждение спортплощадки, установлены баскетбольные щиты и дополнительный светильник.
Новая спортивная площадка появится в Устиновском районе Ижевска в этом году
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ИСТОЧНИК KP.RU
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