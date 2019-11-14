Экс-главу села в Удмуртии осудили за то, что она сама себе выписала премию

14 Нояб. 12:48 2019-11-14T15:03:38+03:00

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В Удмуртии вынесли приговор экс-главе муниципалитета «Еловское» Ярского района за то, что она выписала премию сама себе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, осужденная занимала должность главы МО «Еловское», используя свое служебное положение, женщина выписала себе премию в размере 10 тысяч рублей. Сумму она установила самостоятельно.

В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведена экспертиза. Женщина в свою очередь не признала вину в совершении преступления.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU