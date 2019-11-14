Экс-главу села в Удмуртии осудили за то, что она сама себе выписала премию
В Удмуртии вынесли приговор экс-главе муниципалитета «Еловское» Ярского района за то, что она выписала премию сама себе.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике, осужденная занимала должность главы МО «Еловское», используя свое служебное положение, женщина выписала себе премию в размере 10 тысяч рублей. Сумму она установила самостоятельно.
В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведена экспертиза. Женщина в свою очередь не признала вину в совершении преступления.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Представляете! Жителя Удмуртии отправили в колонию за угрозы убийством.
- За избиение собаки жителю Удмуртии грозит до трех лет лишения свободы.
Как закрыть наливайку?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»