Ижевчанина отправили в колонию за угрозы убийством в адрес бывшей жены
В Ижевске поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным по статье «угроза убийством». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что вечером пьяный мужчина на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта с бывшей женой приставил ей нож к шее и угрожал убийством, - сообщает ведомство.
Подсудимый признал вину и принес извинения женщине. С учетом мнения государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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