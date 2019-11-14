Ижевчанина отправили в колонию за угрозы убийством в адрес бывшей жены

14 Нояб. 09:01 2019-11-14T10:44:27+03:00

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В Ижевске поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным по статье «угроза убийством». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что вечером пьяный мужчина на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта с бывшей женой приставил ей нож к шее и угрожал убийством, - сообщает ведомство.

Подсудимый признал вину и принес извинения женщине. С учетом мнения государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU