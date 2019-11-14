У ижевчанина похитили почти 100 тысяч рублей под предлогом выдачи кредита

14 Нояб. 15:34 2019-11-14T15:34:31+03:00

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В Ижевске 54-летний местный житель обратился в полицию с сообщением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После этого он сообщил, что на мужчине одобрен кредит на сумму 400 тысяч рублей. Ижевчанин, у которого уже было три займа, согласился получить деньги. Он хотел этой суммой погасить имеющиеся кредиты. Под предлогом курьерской доставки и страхования займа потерпевший перевел на указанный мошенником счет 70 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Ижевчанин понял, что его обманули, только когда в назначенный день курьер с денежными средствами не приехал. После этого он обратился в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU