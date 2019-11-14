У ижевчанина похитили почти 100 тысяч рублей под предлогом выдачи кредита
В Ижевске 54-летний местный житель обратился в полицию с сообщением о хищении денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После этого он сообщил, что на мужчине одобрен кредит на сумму 400 тысяч рублей. Ижевчанин, у которого уже было три займа, согласился получить деньги. Он хотел этой суммой погасить имеющиеся кредиты. Под предлогом курьерской доставки и страхования займа потерпевший перевел на указанный мошенником счет 70 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Ижевчанин понял, что его обманули, только когда в назначенный день курьер с денежными средствами не приехал. После этого он обратился в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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