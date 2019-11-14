2019-11-14T15:05:40+03:00
Происшествия

Водитель легковушки насмерть сбил пешехода в Удмуртии

ДТП произошло 13 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 13 ноября на 43 км автодороги «Игра - Глазов» Балезинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 39-летний водитель машины «Тойота» сбил пешехода - 67-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по дороге без световозвращающих элементов на одежде, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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