ХК «Ижсталь» в очередной раз проиграла нефтекамскому «Торосу»
14 ноября в Ижевске прошел матч между командами «Ижсталь» и «Торос». Гости из Нефтекамска одержали победу.
Как сообщает пресс-служба команды, соперник открыл счет уже на второй минуте после начала матча. Во второй двадцатиминутке гости забили еще три гола. При счете 0:4 ижевчанам удалось забросить ответную шайбу – кистевым броском большинство реализовал Антон Ковалев. Несмотря на еще один гол, сталевары не смогли вырвать победу.
На пресс-конференции после игры главный тренер команды рассказал, чего не хватило игрокам.
- Есть правило такое: не забиваешь ты - забивают тебе. Мы создали достаточно моментов, но не смогли из них извлечь дивидендов. А соперник, можно сказать, максимально использовал свои шансы. Играли, старались хорошо с азартом, много создавали моментов, но хромает реализация. И в обороне еще провалились на возврате, - поделился Рамиль Сайфуллин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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