2019-11-15T11:30:53+03:00
Общество

Депутат Госдумы от Удмуртии заявил, что школу на ул. Берша в Ижевске «строить больше не на что»

Денег хватило лишь на 50% работ
Анастасия Захарова
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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Депутат Госдумы Андрей Исаев обратил внимание на проблему «недостроев» в регионах. Он выступил на заседании Госдумы, посвященном внесению изменений в бюджет 2019 года. В качестве примера он привел школу на ул. Берша в Ижевске.

- Школа построена наполовину. Все. Деньги использованы. Строить дальше не на что. То есть получается, что мы с вами осознанно омертвляем средства (я оставляю в стороне социальный аспект), понимая, что строительство приостановится, - высказался депутат.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил министра финансов обратить внимание на ситуацию.

Микрорайон на Берша стремительно развивается, но жители страдали от отсутствия детских садов и школы и даже собирались писать об этом президенту Владимиру Путину. Школу на Берша планировали открыть в 2020 году. Там собирались открыть зал хореографии, теннисный корт и два бассейна. Также ранее сообщалось, что на ул. Берша откроется «Школа будущего».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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