Депутат Госдумы от Удмуртии заявил, что школу на ул. Берша в Ижевске «строить больше не на что»
Депутат Госдумы Андрей Исаев обратил внимание на проблему «недостроев» в регионах. Он выступил на заседании Госдумы, посвященном внесению изменений в бюджет 2019 года. В качестве примера он привел школу на ул. Берша в Ижевске.
- Школа построена наполовину. Все. Деньги использованы. Строить дальше не на что. То есть получается, что мы с вами осознанно омертвляем средства (я оставляю в стороне социальный аспект), понимая, что строительство приостановится, - высказался депутат.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил министра финансов обратить внимание на ситуацию.
Микрорайон на Берша стремительно развивается, но жители страдали от отсутствия детских садов и школы и даже собирались писать об этом президенту Владимиру Путину. Школу на Берша планировали открыть в 2020 году. Там собирались открыть зал хореографии, теннисный корт и два бассейна. Также ранее сообщалось, что на ул. Берша откроется «Школа будущего».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Два бассейна, теннисный корт и зал хореографии: какой будет новая школа на ул. Берша в Ижевске?
Каток на аллее в парке Кирова вновь откроют в Ижевске
В рамках инициативного бюджетирования в Удмуртии открыли детскую площадку
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»