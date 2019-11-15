2019-11-15T11:26:28+03:00
Происшествия

Двоих жителей Ивановской области осудили за убийство в Удмуртии

Они приезжали в республику на подработку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудили 33-летнего и 29-летнего братьев из Ивановской области за убийство на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

- В феврале 2019 года ранее судимые обвиняемые подрабатывали в Удмуртии около двух лет, часто выпивали у своего знакомого в Завьяловском районе. В ходе одного из таких застолий между мужчинами произошла ссора. Обвиняемые избили знакомого, после того, как за потерпевшего попытался вступиться его друг, злоумышленники нанесли им удары ножом. Потерпевшие скончались на месте, - сообщает ведомство.

После совершения преступления злоумышленники прятались 10 дней в подполье частного домовладения, пока не были обнаружены и задержаны полицейскими.

Суд назначил одному из них наказание в виде 17 лет лишения свободы, другому – 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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