Сервис «Запись в школу» протестировали в Удмуртии
В Удмуртии 12 ноября состоялось тестирование сервиса «Запись в школу». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- По итогам тестирования был сформирован пул замечаний и предложений по работе сервиса, над которыми сейчас работаем. Такой формат публичного тестирования помогает сделать сервис лучше и учесть все детали при получении госуслуг в электронной форме, - сказал министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.
Всего в этот день попытались записать ребенка в школу 4500 пользователей. Следующий этап тестирования проведут 22 ноября.
Напомним, что старт приемной кампании в первый класс во всех школах республики начнется в январе и продлится до 1 февраля 2020 года. Расписание старта для каждой школы будет доступно в сервисе РПГУ «Запись в школу», а также опубликовано на личной странице желаемой школы на сайте ciur.ru, либо на информационном стенде в школе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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