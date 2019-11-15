Сервис «Запись в школу» протестировали в Удмуртии

15 Нояб. 09:57 2019-11-15T11:19:08+03:00

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В Удмуртии 12 ноября состоялось тестирование сервиса «Запись в школу». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- По итогам тестирования был сформирован пул замечаний и предложений по работе сервиса, над которыми сейчас работаем. Такой формат публичного тестирования помогает сделать сервис лучше и учесть все детали при получении госуслуг в электронной форме, - сказал министр информатизации и связи республики Тимур Меджитов.

Всего в этот день попытались записать ребенка в школу 4500 пользователей. Следующий этап тестирования проведут 22 ноября.

Напомним, что старт приемной кампании в первый класс во всех школах республики начнется в январе и продлится до 1 февраля 2020 года. Расписание старта для каждой школы будет доступно в сервисе РПГУ «Запись в школу», а также опубликовано на личной странице желаемой школы на сайте ciur.ru, либо на информационном стенде в школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU