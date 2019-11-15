В ДТП с пьяным водителем в Удмуртии пострадала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:37 2019-11-15T12:57:10+03:00

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В Удмуртии (Сарапул) 14 ноября произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Пьяная 39-летняя женщина, водитель машины «Дэу-Матиз», не справилась с управлением и врезалась в стоящую машину ВАЗ-2109, после чего машина перевернулась, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пассажир «Дэу-Матиз» - 11-летняя девочка, получила травмы, ее отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU