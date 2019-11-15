В ДТП с пьяным водителем в Удмуртии пострадала 11-летняя девочка
В Удмуртии (Сарапул) 14 ноября произошло ДТП с участием двух машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- Пьяная 39-летняя женщина, водитель машины «Дэу-Матиз», не справилась с управлением и врезалась в стоящую машину ВАЗ-2109, после чего машина перевернулась, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП пассажир «Дэу-Матиз» - 11-летняя девочка, получила травмы, ее отвезли в больницу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На Авито продают автограф легендарного оружейника Михаила Калашникова. Как думаете, сколько он стоит? Ответ по ссылке.
- Расследование крушения «Боинга» в Казани, при котором погибли трое ижевчан, завершено. Что стало причиной катастрофы.
- Алина Загитова рассказала о своем источнике вдохновения и давлении перед стартами.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»