Автограф Михаила Калашникова продают в Ижевске за 100 тысяч рублей

15 Нояб. 12:21 2019-11-15T12:54:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске за 100 тысяч рублей продают автограф легендарного конструктора Михаила Калашникова. Объявление опубликовано на сайте Авито.

- К 100-летию оружейника-конструктора Михаила Калашникова - подлинный автограф создателя легендарного автомата АК-47 на обложке набора из 12 открыток «Михаил Калашников и его оружие» (Москва, издательство «Военный парад», 1997). Автограф был взят в октябре 1997 году после интервью конструктора в мэрии Ижевска, - подписано объявление.

Продавец также разместил фотографии автографа, судя по дате, объявление было опубликовано две недели назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, состоялись в Ижевске.

- Еще в одном городе нашей необъятной страны появился памятник легендарному оружейнику Михаилу Калашникову.

- От АК-47 до АК-200: читайте, как менялось легендарное оружие с 1949 по 2019 годы.

"Русский самородок". Документальный фильм к 100-летию Михаила Калашникова.Когда мы говорим Калашников , никто в точности не ответит, о чем идет речь: о легендарном автомате или о человеке-легенде, который его сконструировал Михаиле Тимофеевиче Калашникове. Его фамилия стала гордостью и славой России, нашим мировым брендом. Про Калашникова слагают всевозможные мифы и легенды. Но, даже если исключить все слухи, жизнь конструктора все равно похожа на художественный вымысел. Он постоянно оказывался в нужное время и в нужном месте. И несколько раз чудом избежал гибели. Так каким на самом деле был человек, создавший автомат, который покорил весь мир? Вот что сказал в эксклюзивном интервью о герое нашего фильма генеральный директор Государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов: Михаил Калашников это сибирский мужик, настоящий русский самородок . 11 января 1948 года. В тот день завершился проводимый Главным артиллерийским управлением конкурс на лучший автомат. Он продолжался два года, и в нем участвовали лучшие оружейники страны. Но победу в соревновании одержало оружие, о создателе которого к тому времени мало кто слышал. Более того: в конкурсной документации его фамилия нигде не упоминалась. В графе конструктор значился некий загадочный Михтим . Позже выяснилось, Михтим это сокращенно Михаил Тимофеевич. Так потом Калашникова звали друзья и коллеги. Удивительно, как сын кулака вообще смог участвовать в оружейном конкурсе, да еще и победить! Оказывается, конструктор всю жизнь скрывал свое происхождение. Ему было одиннадцать, когда его семью раскулачили и сослали в Сибирь, в Томск. Из ссылки Миша сбежал через три года изобретательный мальчишка подделал печать комендатуры, вырезав ее из обычного древесного гриба. Людям часто казалось, что он обычный технарь. Но, узнав его поближе, они вдруг видели в нем еще философа и поэта. В апреле 1940 года на первой полосе газеты Красная Армия рядом с портретом Сталина появляется стихотворение Танкист молодого автора Михаила Калашникова. Это был пик его поэтической карьеры. В это же время Калашников создает и свое первое изобретение для армии. Из обычного будильника ему удается смастерить счетчик количества выстрелов из танковой пушки. Самородка заметил Георгий Жуков и подарил сержанту именные часы. В первые дни войны Михаил Калашников командир танка. В начале октября 1941 года его танк был подбит. В госпитале он делает наброски своего первого пистолета-пулемета. Не секрет профессиональным оружейником Калашников никогда не был. Склонность к изобретательству у него имела

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU