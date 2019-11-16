В онкодиспансере Удмуртии пройдет День открытых дверей

16 Нояб. 14:36 2019-11-16T14:36:51+03:00

Пройти обследование у онколога могут все желающие

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В поликлинике онкологического диспансера Удмуртии пройдет День открытых дверей по ранней диагностике злокачественных новообразований урологического профиля (бесплатный приём врача онколога без направления). Всех желающих пройти обследование ждут 23 ноября с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 102.

- Приём врачей онкологов РКОД бесплатный. Дополнительные методы исследования могут быть назначены по назначению врача онколога, - сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Предварительная запись на прием будет открыта до 22 ноября с 16.00 до 18.00 по телефону регистратуры онкологического диспансера 8 (3412) 68-25-79. Жители Ижевска могут предварительно записаться, обратившись лично в регистратуру РКОД по адресу: г.Ижевск, ул. Ленина, 102

При приёме необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU