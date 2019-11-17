Жительницу Удмуртии осудили за жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-17T14:41:50+03:00

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Жительницу Юкаменского района осудили за жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что нерадивая мать с 2016 по 2018 год неоднократно причиняла своему 3-х летнему ребенку физическую боль, а также психические и нравственные страдания.

- Судом ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 140 часов. В настоящее время женщина лишена родительских прав, ребенок отдан под опеку и проживает с опекуном, - рассказали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU