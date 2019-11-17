Удмуртия закупит научное оборудование мирового уровня на 63 млн рублей
Удмуртия закупит научное оборудование мирового уровня на 63 млн рублей на деньги гранта Министерства образования России. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.
Техникой оборудуют Центр коллективного пользования научным оборудованием. Специалисты планируют приобрести сканирующий электронный микроскоп с микроанализом состава образцов, синхронный анализатор с системой анализа выделяющихся газов, зондовый атомно-силовой сканирующий микроскоп с приставками для исследований электропроводящих, магнитных и оптических свойств материалов.
Всего в конкурсе на получение гранта участвовали 115 научных институтов и университетов со всей России, однако победителями были признаны лишь 20 конкурсантов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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