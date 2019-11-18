Из-за ДТП нет движения троллейбусов №1, 4, 7 по улице Пушкинской в Ижевске
В Ижевске из-за ДТП нет движения троллейбусов №1, 4, 7 по улице Пушкинской по направлению к Центру. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано:
№1: Центр - ул. Советская - ул. УДМУРТСКАЯ - Воткинское шоссе - Адм. Индустр. района - Дом печати. По ходу движения в центр троллейбусы следуют по своему маршруту.
№4: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. Воровского - ул. УДМУРТСКАЯ - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - Автозавод. По ходу движения на «Нефтемаш» троллейбусы следуют по своему маршруту.
№ 7: Центр - ул. Советская - ул. УДМУРТСКАЯ - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - ул. Труда. По ходу движения в центр троллейбусы следуют по своему маршруту.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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