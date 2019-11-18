Из-за ДТП нет движения троллейбусов №1, 4, 7 по улице Пушкинской в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-18T10:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске из-за ДТП нет движения троллейбусов №1, 4, 7 по улице Пушкинской по направлению к Центру. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовано:

№1: Центр - ул. Советская - ул. УДМУРТСКАЯ - Воткинское шоссе - Адм. Индустр. района - Дом печати. По ходу движения в центр троллейбусы следуют по своему маршруту.

№4: Завод «Нефтемаш» - ул. Орджоникидзе - ул. Воровского - ул. УДМУРТСКАЯ - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - Автозавод. По ходу движения на «Нефтемаш» троллейбусы следуют по своему маршруту.

№ 7: Центр - ул. Советская - ул. УДМУРТСКАЯ - ул. Дзержинского - ул. Ворошилова - ул. Труда. По ходу движения в центр троллейбусы следуют по своему маршруту.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ну и ну! Проекты из Удмуртии стали лучшими в области событийного туризма. Какое место заняли Тол Бабай и «Эктоника»?

- Автомобилисты, будьте внимательны! На одной из улиц в городке Металлургов появится новый дорожный знак.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU