На одной из улиц в городке Металлургов в Ижевске запретят движение без остановки

СЕГОДНЯ 06:33 2019-11-18T06:33:14+03:00

Это необходимо для безопасности

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Глава города Олег Бекмеметьев подписал постановление об установке дорожных знаков «Движение без остановки запрещено». Они появятся на перекрестке ул. Школьной и ул. 5-й Подлесной.

Это решение приняли для того, чтобы сделать движение более безопасным. Напомним, ранее власти опубликовали список дорог, которые отремонтируют в следующем году.

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ИСТОЧНИК KP.RU