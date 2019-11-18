На одной из улиц в городке Металлургов в Ижевске запретят движение без остановки
Это необходимо для безопасности
Новый знак появится на улице ШкольнойФото: Архив КП
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Глава города Олег Бекмеметьев подписал постановление об установке дорожных знаков «Движение без остановки запрещено». Они появятся на перекрестке ул. Школьной и ул. 5-й Подлесной.
Это решение приняли для того, чтобы сделать движение более безопасным. Напомним, ранее власти опубликовали список дорог, которые отремонтируют в следующем году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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