2019-11-18T10:32:25+03:00
Общество

20 тысяч рублей за кота: жители Нижегородской области потеряли питомца на трассе Ижевска

Он убежал в лес
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/id567549259Фото: vk.com/id567549259
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Жители Нижегородской области обещают 20 тысяч рублей за потерявшегося кота. Об этом написал хозяин на своей странице «ВКонтакте».

- Наш любимец убежал в лес. На трассе рядом с воинской частью, где на трассе стоят два танка (БМП). Мы ехали на машине из Москвы в Ижевск, остановились отдохнуть, он сорвался со шлейки и убежал. Искали его сутки в лесу и днем, и ночью, пришлось нам уехать, - пишет Андрей.

По словам Андрея, они теперь ищут кота дистанционно, дают объявления на сайты потеряшек и в сети. Им помогают отзывчивые жители Нижегородской области, расклеивают объявления, несколько раз еще ездили в лес на поиски питомца. Пока нет результата.

Особые приметы: кот британский шиншилловый, светло-серый. Хвост с яркими черными полосками и черным кончиком. Глаза зелёные с черной обводкой, на ушах маленькие кисточки. Не кастрирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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