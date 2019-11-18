2019-11-18T10:26:45+03:00
Общество

Конкурс проектов по реконструкции театра имени Короленко начался в Ижевске

Прием заявок заканчивается 25 декабря 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске запустили конкурс проектов театра имени Короленко. Об этом сообщается на российском архитектурном портале Tehne*.

В проекте необходимо предусмотреть реконструкцию здания с сохранением фасадов и размещение в здании трех блоков (выставочный зал, театр «Айкай», Центр удмуртской культуры).

Проекты принимаются до 25 декабря 2019 года, победителя объявят 31 декабря. Победитель получит 250 тысяч рублей, за 2 место – 150 тысяч рублей, за 3 место – 100 тысяч рублей.

Напомним, здание театра, открытое более 70 лет назад, пустует с 2011 года. Два месяца назад здание было признано ветхим и подлежащим сносу. Так, согласно исследованиям, аварийный износ несущих конструкций составляет 67%. Кто выступает за сохранение здания театра Короленко в Ижевске? А кто считает, что объект уже не восстановить? Собрали различные мнения и ответили на популярные вопросы.

*Техне

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ИСТОЧНИК KP.RU

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