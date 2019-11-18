Жителя Нижнего Новгорода задержали в Ижевске по подозрению в краже ноутбуков

СЕГОДНЯ 10:14 2019-11-18T10:29:23+03:00

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В Ижевске задержали жителя Нижнего Новгорода по подозрению в краже ноутбуков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что ночью неизвестный через окно проник в подсобное помещение предприятия и похитил три ноутбука, - сообщает ведомство.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ижевску. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Нижнего Новгорода, который работал на стройке в столице Удмуртии.

На данный момент мужчина находится под стражей, возбуждено уголовное дело, ущерб составил 95 тысяч рублей. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU