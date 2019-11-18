В рейтинге инновационных городов мира Ижевск занял 482 место

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-18T11:17:09+03:00

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Ижевск замкнул топ российских городов в рейтинге инновационных городов мира. Об этом сообщается на сайте.

Города оценивались по 162 показателям, которые объединили в три блока «Инфраструктура для человеческого капитала», «Рыночный потенциал» и «Культурное достояние». Также учитывалась политика властей в развитии ИТ-сферы, беспроводных сетей и системы электронных платежей.

В топ-5 городов вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. Москва оказалась на 38 месте. Санкт-Петербург занял 109-е место, Казань 393-е, а Новосибирск расположился на 405-й строчке. Замкнул топ российских городов Ижевск 482-е место.

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ИСТОЧНИК KP.RU