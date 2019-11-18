2019-11-18T12:07:41+03:00
Политика

Начальника Управления благоустройства администрации назначили в Ижевске

Им стал Алексей Полуэктов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Ижевске назначили начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации города. Им стал Алексей Полуэктов. Об этом сообщает пресс-служба города.

Алексея Петровича назначили 18 ноября. Ранее этот пост занимала Ольга Удалова, 10 июля она покинула свой пост по собственной инициативе (подробнее).

СПРАВКА «КП»

Полуэктов Алексей Петрович родился 8 марта 1972 года в Ижевске.

В 1995 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Импульсные тепловые машины».

Со 2 сентября 2019 года занимал должность заместителя начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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