Начальника Управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
В Ижевске назначили начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации города. Им стал Алексей Полуэктов. Об этом сообщает пресс-служба города.
Алексея Петровича назначили 18 ноября. Ранее этот пост занимала Ольга Удалова, 10 июля она покинула свой пост по собственной инициативе (подробнее).
СПРАВКА «КП»
Полуэктов Алексей Петрович родился 8 марта 1972 года в Ижевске.
В 1995 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Импульсные тепловые машины».
Со 2 сентября 2019 года занимал должность заместителя начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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