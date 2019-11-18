2019-11-18T12:41:13+03:00
Общество

37 километров теплосетей в Ижевске обновят в 2020 году

Общая протяженность обновляемых труб составит 35,6 км
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске в 2020 году обновят 37 километров теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Наибольший объем работ предстоит на объектах квартальной инфраструктуры – сетях и ЦТП, в соответствии с концессионным соглашением между ООО «УКС» и администрацией Ижевска. Крупные участки в списке – сети от ЦТП «Восточная 42а» в микрорайоне улицы Восточной сети от ЦТП «50 лет ВЛКСМ 36а» в районе улиц 50 лет ВЛКСМ, Школьной и Фруктовой, сети от ЦТП «Воткинское шоссе 17а», в районе РКБ, сети от ЦТП «Автозаводская 24а» в микрорайоне улицы Петрова, - сообщает пресс-служба компании.

Также по программе техперевооружения магистральных теплосетей энергетики заменят 1,6 км трубопроводов. Например, на участке наземных тепловыводов ТЭЦ-1 по улице Дерябина – к перекладке запланированы 420 м трубы.

Всего планируется обновить 35,6 км труб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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