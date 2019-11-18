ДТП с участием пьяного водителя произошло на трассе Удмуртии
В Удмуртии 16 ноября на 29 км автодороги «Ижевск-Люк» Завьяловского района столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- Пьяный 51-летний водитель «Оки» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги врезался в машину «Рено-Логан», под управлением 31-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель «Оки» получил травмы, его отвезли в больницу, водитель и пассажир «Рено» - 15-летний мальчик получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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