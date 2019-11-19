Двоих ижевчан задержали по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-19T13:29:34+03:00

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В Ижевске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали двоих подозреваемых в незаконном сбыте веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В ходе личного досмотра у 25-летнего и 20-летнего задержанных было обнаружено наркотическое вещество массой около трех граммов. Также в тайниках-закладках, в лесопосадке, обнаружены и изъяты аналогичные вещества, массой более шести граммов. Наркотики были приготовлены для дальнейшего распространения, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, позже сотрудниками полиции была найдено еще семь свертков с наркотиками. На данный момент их отправили на экспертизу. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU