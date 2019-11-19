Водитель в Удмуртии сбил сразу трех пешеходов

СЕГОДНЯ 11:27 2019-11-19T11:58:19+03:00

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В Удмуртии на 11-м километре автодороги «Кизнер - Бемыж - Грахово» Кизнерского района водитель сбил трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД МВД по республике.

- 24-летний водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением, выехал на левую обочину, где сбил трех пешеходов – двухлетнего мальчика, 21-летнюю девушку и 44-летнего мужчину, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU