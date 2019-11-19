Жителя Удмуртии осудят за пьяную езду и избиение полицейского

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-19T14:31:22+03:00

При этом мужчина был лишен водительских прав

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В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, которого обвиняют в нарушении ПДД и избиении полицейского.

- Обвиняемый ранее неоднократно судим, был лишен водительских прав за пьяную езду. При этом в сентябре 2019 года он ехал на тракторе и выезжал на встречную полосу. Когда мужчине сотрудниками ДПС было предъявлено требование остановиться, он продолжил движение, протащив при этом несколько метров сотрудника полиции. После этого злоумышленник ударил сотрудника кулаком по голове, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В результате инспектор ДПС получил ушибленные раны, ссадины и кровоподтеки. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU