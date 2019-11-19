Фото: что происходило во время аварийно-спасательных работ на улице Фруктовой в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-19T15:27:37+03:00

Там под завалами грунта обнаружили тела двух рабочих

Изменить размер текста: A A

18 ноября, около 16:00 появилось сообщение об обвале грунта на стройплощадке на улице Фруктовой в Ижевске.

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

На место происшествия выехали все спецслужбы, в итоге под завалами обнаружены тела двух рабочих.

Что происходило на площадке во время аварийно-спасательных работ, собрали несколько фотографий.

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

ИСТОЧНИК KP.RU