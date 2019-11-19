Фото: что происходило во время аварийно-спасательных работ на улице Фруктовой в Ижевске
18 ноября, около 16:00 появилось сообщение об обвале грунта на стройплощадке на улице Фруктовой в Ижевске.
Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска
На место происшествия выехали все спецслужбы, в итоге под завалами обнаружены тела двух рабочих.
Что происходило на площадке во время аварийно-спасательных работ, собрали несколько фотографий.
Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска
Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска
Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска
Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска
ИСТОЧНИК KP.RU
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