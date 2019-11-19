2019-11-19T15:27:37+03:00
Происшествия

Фото: что происходило во время аварийно-спасательных работ на улице Фруктовой в Ижевске

Там под завалами грунта обнаружили тела двух рабочих
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы ИжевскаФото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска
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18 ноября, около 16:00 появилось сообщение об обвале грунта на стройплощадке на улице Фруктовой в Ижевске.

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

На место происшествия выехали все спецслужбы, в итоге под завалами обнаружены тела двух рабочих.

Что происходило на площадке во время аварийно-спасательных работ, собрали несколько фотографий.

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

Фото: пресс-служба МБУ Поисково-Спасательной службы Ижевска

ИСТОЧНИК KP.RU

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