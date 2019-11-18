Тела двух рабочих нашли под завалами грунта в Ижевске

18 Нояб. 19:10 2019-11-18T22:48:36+03:00

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В Ижевске завершились поисково-спасательные работы. Спасатели обнаружили тела двух рабочих. Об этом «Комсомольской правде»-Ижевск» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Были найдены тела двух мужчин, 32-летнего и 41-летнего, - сообщил источник.

Напомним, 18 ноября, в понедельник, произошел обвал грунта. В пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на улице Фруктовой (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU