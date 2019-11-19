СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-19T17:16:33+03:00

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Книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» вошел в топ-11 молодых фестивалей России и Европы на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В рамках форума проходил конкурс "Молодые фестивали России и Европы". Всего было подано более 130 заявок из разных регионов России и ближнего зарубежья, - сообщает пресс-служба.

Напомним, фестиваль проходит каждый год, в рамках мероприятия в Ижевск приезжают гости. В 2019 году, например, был автор бестселлера «Одиночество в сети» Януш Вишневский. "Восемь лет скрывал от начальника, что написал бестселлер": Януш Леон Вишневский об издательстве книги, женщинах и Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU